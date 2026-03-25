俳優の上野樹里（39）が25日、都内で行われた英国発フレグランスライフスタイルブランド「JO MALONE LONDON（ジョーマローンロンドン）」のポップアップイベント『English Pear Festival（イングリッシュペアーフェスティバル）』のフォトコールに出席した。【全身ショット】素敵！美脚あらわなワンピーススタイルで登場した上野樹里ポップアップの世界観を表現した英国の春を感じる果樹園をイメージしたフォトスポットに登場