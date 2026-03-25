ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、イタリア代表の“下克上”の快進撃を支えた重要なアイテムがMLBオークションで1万6510ドル（約262万円）で落札された。24日（日本時間25日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。イタリア代表がダッグアウトに設置したエスプレッソマシンは、WBCでも屈指の「ミーム的存在」であり、楽しい話題を提供した。マシンには、出品期間中に307件の入札が集まった。イタリ