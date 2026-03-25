ことしから栽培される新潟米の新品種の名称について、県は25日、「なつひめ」に決定したと発表しました。「なつひめ」は、“厳しい夏の暑さや、日差しの中でも凛として育ち、黄金色にきらめく姿を「新潟米のお姫様」として表現した”ということです。この新品種をめぐっては、去年11月に「なつほなみ」と名称を発表していましたが、ことし1月に前例があったことが判明し県が変更を余儀なくされた経緯があります。今回、ロゴやデザ