周南コンビナート沖で発見された不発弾の処理作業が終わり、現地対策本部本部長の藤井律子周南市長が終了を宣言しました。不発弾は去年9月、出光興産 徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかったもので、25日午前11時8分、海上自衛隊が爆破処理を行いました。爆破から2時間後の午後1時8分から現地対策本部は記者会見を開き、本部長の藤井律子周南市長が「終了」を宣言しました。藤井市長は「爆破に成功し不発弾は爆弾としての機