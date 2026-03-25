大創産業は、「THREEPPY（スリーピー）」において、オリジナルデザインの「COCO NEKO（ココネコ）」シリーズのランチバッグ、ポーチ、文具や化粧小物などを中心に全26種を全国の店舗で3月から発売する。左から：インデックス付リングノートA5、インデックス付リングノートA6ハワイでは絆を「ココ」と表現することもあり、「COCO NEKO」の「COCO」は「いつもそばにいる」という温かいメッセージが込められている。やさしいタッチで