アツギは、今年春夏シーズンに立ち上げたAtsugi Medical（アツギメディカル）カテゴリーから、普段着や仕事着に合わせて楽にはける着圧レッグウェアブランド「スルッと着圧」を発売する。アツギオンラインショップでは3月23日に発売、店頭では3月下旬から順次展開する。アツギが一昨年4月に実施したインターネット調査によると、着圧レッグウェアの改善してほしい点として「特に改善してほしい点はない」に次いで「はきにくさ」が