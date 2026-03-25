タレントで実業家の紗栄子さんは3月25日、自身のInstagramを更新。息子が18歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。【写真】紗栄子の18歳イケメン息子「本当にパパに似てイケメンですね」紗栄子さんは「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」とつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。現在と過去のRENさんの写真や動画で、成長を振り返っています。昔も今もとてもイケメンですね。また、「昨夜、『お誕生日はママ