「ジャスミン香る クリームミルクティー」モスバーガーを展開するモスフードサービスは、3月26日〜6月10日の間、本格紅茶をカジュアルに楽しむカフェ「マザーリーフティースタイル」において、昨年好評を得ていた「ジャスミン香る クリームミルクティー」を期間限定で販売する。同時に、看板メニューである「ロイヤルミルクティー」をリニューアルする。さらに、ドリンクメニューでは「ライチ＆ジャスミンのゼリーティー」を、スイ