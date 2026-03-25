左から：「CACAO DENIM JACKET」「CACAO DENIM PANTS」「CACAO DENIM SKIRT」明治は、ドアーズと共同で、カカオ豆の種皮をアップサイクルした素材「カカオデニム」を昨年10月に開発した。今回、「カカオデニム」を使用した「カカオデニムコレクション」が、シンゾーンの直営全店舗および公式オンラインストアで、3月26日から発売される。同社は、カカオの未活用部位を含めてまるごと活用するプロジェクト「ひらけ、カカオ。」に取