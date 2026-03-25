生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「アジャステ」から、「まるで日焼け止めと美容液が一つになった」アルコールフリーの「うるおいUVミスト」3種を、3月28日に発売する。紫外線対策は、季節を問わず一年を通して行うことが大切だという認識が広がっている。日焼け止めを選ぶなら、日本国内最高基準値のSPF50＋・PA＋＋＋＋が理想的。しかしその一方で、「日焼け止め特有のきしむような使用感