「凍結幹細胞培養上清液」を使用した施術イメージアートネイチャーは、STEMCELL＆Co.が展開する幹細胞培養上清液専門サロン「STEMCELL＆Co.GINZA（ステムセルアンドコー銀座）」の技術提供を受け、CPJ由来幹細胞培養上清液（コード・プラセンタ・ジャンクション由来幹細胞培養上清液 ： ヒトサイタイプラセンタ接合部間葉幹細胞順化培養液（整肌））の凍結された原液をエレクトロポレーション機器で導入するフェイシャルケア、スカ