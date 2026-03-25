「フレシュール」ホテルニューグランドは、4月1日〜6月30日までの期間、神奈川・横浜の多様な魅力を全国に発信するキャンペーン「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」に併せて、期間限定スイーツ「フレシュール」を販売する。白ワインを使用した爽やかな味わいのなめらかなムースの上に、華やかな色合いのエディブルフラワーをシャンパンゼリーで閉じ込め、春から初夏にかけて咲き誇る美しい花々を表現