「フレ アイスプレート ハンディファン」ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、ペルチェ式の冷却プレートを搭載したハンディファンの新モデル「フレ アイスプレート ハンディファン」を、全国のFrancfranc店舗（Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では新モデルの取り扱いはない。また、一部店舗では4月6日以降順次先行入荷予定。配送状況によって発売日は予告なく変更になる可能性があ