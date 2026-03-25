ニューバランスジャパンは、ブランドを代表する90年代のフラッグシップモデル「990」と、2000年代初頭のランニングシューズ「860」を掛け合わせた「9060」から、夏に向けて新たなスタンダードとして登場するスニーカーサンダル「9060 Summer」を3月27日から順次発売する。2022年に新登場した「9060」は、「990」と「860」からインスピレーションを受けた新たなシルエットで、これまでのフットウェアに親和性のある要素を活かしなが