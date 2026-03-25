アイドルグループ・CUTIE STREETが25日、都内で行われたロッテ新アイスブランド「アジアに恋して」新商品兼新CM発表会に出席。イベントではメンバーが即興の食リポに挑戦し、新標品の魅力を伝えた。【動画】CUTIE STREET、2人1組でガチンコ食レポ対決桜庭遥花らのキュートな表現に注目！自信満々な佐野愛花&川本笑瑠の実力は…？同社は4月6日から10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する中、同