俳優の松本まりかが２５日、都内で行われた英国発フレグランスブランド「ＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ」のポップアップイベント「ＥｎｇｌｉｓｈＰｅａｒＦｅｓｔｉｖａｌ」（２６日〜２８日）のフォトコールに、上野樹里、鈴鹿央士、萩原利久、歌手で俳優の鈴木愛理らと出席した。一足先にブースを回ったという上野は「絵本の世界に入り込んだようなかわいらしさ」とにこやか。「香水で四季が感じられた。イギリスの