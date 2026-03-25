三重県警伊賀署が道交法違反の疑いで、同県伊賀市の稲森稔尚市長（42）を書類送検したことが25日、署への取材で分かった。23日付。市によると、市長は2月に物損事故を起こしたが、警察に報告していなかった。市によると、稲森市長は2月15日、公務中に市内でマイカーを運転していた際、ハンドル操作を誤って道路脇のガードレールに接触したが、警察に連絡しなかった。事故に気付いた後方の車の運転手が通報し、物損事故として処