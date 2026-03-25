囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の最終第７局が２５日午前９時、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で始まった。５連覇を目指す一力棋聖と初の棋聖戴冠（たいかん）を狙う芝野十段によるシリーズは、両者譲らず３勝３敗で最終局を迎えた。立会人の山城宏九段の合図で始まり、先番を引き当てた芝野十段