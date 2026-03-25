国民民主党の古川国会対策委員長は25日の記者会見で、新年度予算案について、「政府与党は年度内成立にこだわっているようだが、ちょっと往生際が悪い」と批判した。会見の中で古川氏は、新年度予算案の年度内成立を目指す政府与党について、「車に例えると、200キロで毎日走っても最初から距離があって1カ月ではゴールには着かない。それにもかかわらず無理に300キロを出していく」と指摘。そして、参院での与党過半数割れをふま