ヤマザキ春のパンまつりは2026年で46回目となる、歴史あるキャンペーンです。ファンの間ではさまざまな攻略法が考えられていますが、どのようにすれば効率良く点数を集められるのでしょうか。 本記事では、コスパ良く点数を集める方法や、特典の白いお皿の概要などを解説します。 コスパよく「白いお皿」がもらえるのはどのパン？ 公式サイトから検証 ヤマザキ春のパンまつりは、山崎製パン株式会社が1981年か