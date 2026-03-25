親が高齢になったことや、親自身が多額の現金を手元に置いておくことに不安を感じることなどを理由に、親のお金を子どもが代わりに管理するケースがあります。しかし、代わりに管理しているだけでも、状況によっては税金が課される可能性があるため、注意が必要です。 今回は、預かったお金を自分の銀行口座へ移動した場合に贈与と判断されるケースや税額の例、課税されないためのポイントなどについてご紹介しま