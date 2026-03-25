BTSのRMが、負傷後も明るい様子で近況を伝えた。RMは3月25日、自身のSNSに「泳ぎに行こう」とのコメントとともに、複数の写真を公開した。【写真】RM、松葉杖でも笑顔写真の中でRMは、片足にギプスを装着し、松葉杖をつきながらも笑顔を見せている。別の写真では、日差しの下で飲み物を手に、リラックスした時間を過ごす姿も収められている。この投稿を見たファンからは「早く良くなりますように」「絵になる」「かわいい笑顔」と