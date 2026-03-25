ボーイズグループZEROBASEONEのリーダー、ソン・ハンビンが少年の殻を脱ぎ捨て、一層成熟した美しさで帰ってきた。去る3月24日、所属事務所THEL1VEは公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて、ソン・ハンビンの新しいプロフィール写真とムードフィルムを公開した。【写真】「西新宿いたの!?」ソン・ハンビン、“変装なし”で出没5人組として新たに再編されたZEROBASEONEの活動を控え、公開された今回のコンテンツは、ソン・ハンビンの