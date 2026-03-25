付き合っている男性の「過去の彼女」に嫉妬してしまうという女性は少なくありません。彼女との関係をより良く維持するためにも、過去への無用な嫉妬はさせないように気をつけたいもの。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「彼女の『過去の女性関係に対する嫉妬』を予防するコツ９パターン」をご紹介します。【１】「君が一番好きだ」という気持ちを伝え、信頼してもらう「それが本当なら嫉妬する必要も