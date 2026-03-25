【美少女プラモデル福箱 2026春】 抽選期間：3月25日～4月8日23時59分 当選発表：4月9日夕方以降 5月 出荷予定 価格：19,800円 コトブキヤは、福箱「美少女プラモデル福箱 2026春」の抽選販売を実施している。抽選期間は4月8日23時59分まで。当選発表は4月9日夕方以降に行なわれる。価格は19,800円。 本福箱は、コトブキヤ製の美少女プラモ