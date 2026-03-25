バスケットボールＢ２のベルテックス静岡は２５日、福井ブローウィンズ戦（４月１１日・静岡市中央体育館）に俳優の磯村勇斗が来場することが決定したと発表した。磯村は静岡・沼津市出身で、自身が企画・プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」のPRの一環として来場し、ハーフタイム出演も決定した。