【「トランスフォーマー」新商品シルエット】 3月24日 公開 タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズの新商品シルエットを「トランスフォーマー」公式Xアカウントにて3月24日に公開した。 今回公開された画像では「トランスフォーマー」シリーズで展開されている「MPG」、「スタジオシリ