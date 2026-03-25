◆センバツ第７日▽２回戦花咲徳栄−日本文理（２５日・甲子園）２００３年以来、２３年ぶりの８強入りを目指す花咲徳栄が無安打で４点を先取した。０―０で迎えた３回だ。計３四球で１死満塁。奥野敬太が放ったゴロは、相手一塁手のほぼ正面へ。素早くゴロを処理した相手一塁手が本塁へ送球したが、ボールは一塁へ全力疾走していた奥野に直撃して１点を先制。なお１死満塁では、相手遊撃手の失策で追加点。２点を先取し