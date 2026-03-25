テレビ大阪（テレ東系列）が２５日、大阪市中央区の同局で春の番組改編会見を行い、「開局４５周年記念」と銘打ち、１億円の予算を拠出してコンテンツ企画を募集する「テレビ大阪ネクストＩＰ（知的財産）プロジェクト」の概要を発表した。巨大モニターから「１億円」の３文字がドーンと目に飛び込んでくる。イメージ画像を見た福谷清志アナウンサーは「私自身（この金額を）信じていない」とメガネの奥の目を丸くした。ただし