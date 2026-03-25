【『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』GLITTER&GLAMOURS-Lunamaria Hawke- Racing ver.】 4月21日 展開開始予定 BANDAI SPIRITSはバンプレストより、プライズフィギュア「『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』GLITTER&GLAMOURS-Lunamaria Hawke- Racing ver.」を4月21日から展開する。 本製品は「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」に登場する「ルナマリア・ホーク」のレーシング