◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝３月２５日、栗東トレセンビッグシーザー（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ビッグアーサー）は、坂路で５４秒２―１２秒３で追い切った。馬なりのまま、集中力を維持した走りを披露。瀬間助手は「走りのバランスの確認と、競馬が近いのを分かっているかを見ましたが、馬なりで十分に反応できていました」とうなずいた。前走のオーシャンＳ