巨人は、社会貢献活動「Ｇｈａｎｄｓ」の一環として、２０２６年も個々の選手が様々な活動を展開すると発表した。今季は坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、吉川尚輝内野手、大勢投手、山粼伊織投手の５選手が継続して支援に取り組む。◆坂本勇人選手「坂本勇人シート」（２０２１年〜）巨人軍主催試合で観客席に「坂本勇人シート」を設け、児童養護施設や母子生活支援施設などで生活する子どもたちを、社会福祉法人「読売光