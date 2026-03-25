今年で50周年を迎えた｢太秦映画村｣では施設全体のフルリニューアルが進んでおり、2026年3月28日(土)に第1期リニューアルオープンします。最大のスケールで贈るライブショー｢360°リアルタイム ドラマ｣や18歳未満は入場不可の江戸時代の夜を楽しめるイベントなど見どころが満載です。一足先に取材してきましたので、見どころ･おすすめのお土産を紹介します。別記事では、フードについても紹介