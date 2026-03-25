まるで焼きたてのパンのように温かく、やさしい色合いに包まれる「3CE」の新作「ベーカリーコレクション」が登場♡トレンドのブラウンやコーラルに、ジャムやバターのようなアクセントを添えた、今っぽい抜け感メイクが叶います。見た目のかわいさはもちろん、使い心地や仕上がりにもこだわった3アイテムは、この春のメイクをもっと楽しくしてくれるはずです♪ 焼きたてカラーで旬顔に ふ