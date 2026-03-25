タレントの辻希美（38）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自身の番組復帰について語った。昨年8月に第5子の次女・夢空（ゆめあ）さんを出産した辻は、同番組水曜レギュラーを育休中。この日は共演者に手料理を振る舞う特別企画で301日ぶりに出演し、番組の恒例企画「ぽいぽいトーク」を実施した。自身が育休発表後に番組に参加した「ハリセンボン」近藤春菜から「休んでる間にハリセンボン入った