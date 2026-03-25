演歌歌手、石原詢子（58）が25日、インスタグラムを更新。1カ月ぶりの外出を報告した。石原は「昨日は気分も良かったし、お天気も良かったので1ヶ月ぶりに外に出て歩いてみた」と書き出し「最初の抗がん剤治療をして1ヶ月！いつも登る坂道歩き慣れてる坂道が、途中動悸して立ち止まってしまうくらいキツかった」と打ち明けた。続けて「たった1ヶ月なのにこんなに体力が落ちちゃうなんて・・。でも、、俄然やる気が出てきた!!こう