２５日の東京株式市場は買い注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値比で１７００円超上昇した。午前の終値は１３６４円１７銭高の５万３６１６円４５銭だった。トランプ米政権がイラン側との１か月の停戦を検討していると伝える報道を受け、原油価格が急落した。東京市場では緊張緩和への期待が膨らみ、半導体関連や人工知能（ＡＩ）関連株を中心に東証プライム銘柄の９割超が上昇している。米国とイスラエ