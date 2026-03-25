香港政府は、中国政府に批判的な論調で知られる「リンゴ日報」を解散させたと発表しました。香港メディアによりますと、香港政府は24日、「リンゴ日報」と関連会社の計3社について、会社登記を抹消させ解散させたということです。国家安全などを理由としていて、今後、リンゴ日報は「禁止団体」となり、団体の一員として活動したり団体を支援した場合は、最高で禁錮14年および100万香港ドル、日本円でおよそ2000万円の罰金が科せら