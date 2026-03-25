上田竜也（42）とTravis Japan川島如恵留（31）が25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇した。2人は10月に同所で上演される舞台「ノッキンオン・ロックドドアTHE STAGE」でダブル主演を務める。23年放送のドラマ版に続き、堤幸彦氏（70）が演出を手がける。堤氏は主演の2人ついて「新たにすごい圧の強い2人に来てもらった」と歓迎。約9年ぶりにタッグを組む上田は、堤氏