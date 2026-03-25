ブロガーの桃（41）が、建築中の注文住宅のテラスや遊び部屋を公開し、心配なことを明かした。【映像】建築中の桃の注文住宅（複数カット）2025年2月、ブログで土地の購入を報告した桃。その後は建築中の注文住宅について投稿し、吹き抜けのリビングや「1番心配していた」というキッチンなども公開してきた。建築中の注文住宅を公開2026年3月24日の更新では、「ちらっと新居を見に行ってきました！！色々と最終チェック。テ