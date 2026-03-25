タレント若槻千夏（41）が24日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。「お世話になりまくった先輩」を実名告白した。若槻はこの日、ゲストのM!LK塩〓太智とさまざまな話で盛り上がった。その中で「お世話になりまくった先輩」は誰かというトークの際、若槻は「100％（明石家）さんまさんかも。もうバラエティーにここまで出させてもらったのも鍛えてもらったのも（さんまのおかげ）」と即答した。MBSテレ