「どうして『KWAIDAN』を書いたの？」 参考：『ばけばけ』第124話、激しく落ち込むトキ（髙石あかり）を司之介（岡部たかし）らが励ます NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第123話は、穏やかな死を迎えたヘブン（トミー・バストウ）の心の内をトキ（髙石あかり）が辿るような物語だった。だが、それをもたらしたイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の無念さ、そしてそこからくる怒り具合は激し