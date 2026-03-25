私はコノミ。出産が終わり、退院後3週間の育休をとったはずの夫・アサヒ。しかしスマホゲームに夢中で、育児には非協力的です。リクトが泣いても私を呼びつけるばかりで、何もしようとしてくれません。夜泣きの声でも起きようとせず、私は呆れ果ててしまいました。そのくせ昼間に私が仮眠をとっていると、「俺の飯を用意しろ」と起こす始末。しかも「自分でやって」と返すと不満そうです。夜はゲーム、夜泣きは知らんぷり、昼は眠