「サーティワン アイスクリーム」は、4月1日（水)から、ブランドロゴのリニューアルおよび店舗デザインを一新することを発表した。【写真】2タイプを用意！新店舗デザインをお披露目■鮮やかなグラデーションデザイン「サーティワン アイスクリーム」は今回、「世代を問わずより多くのお客様の生活に寄り添い、何気ない日常から特別な日まで、あらゆるシーンでサーティワン アイスクリームを楽しんでいただきたい」という思