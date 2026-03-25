25日、広島市は物価高対策として発行するプレミアム付き商品券に関する専用ホームページを公開します。 （3月25日中に公開予定） 市民や加盟店向けの情報は、順次このサイトで案内されます。 この商品券事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用したもので、総額175億5,000万円分のプレミアム付き商品券が発行されます。 広島市によると、特設サイトでは、プレミアム付き商品券を利用できるお店や、市民向けの情