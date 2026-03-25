お笑い芸人の今田耕司（59）が、フジテレビほか『ニッポン 今だ！ラボ』（毎週水曜後9：54〜10：00※初回は後10：48〜10：54）のMCに就任し、10日に都内で行われた初回収録後囲み取材に登壇。語尾を変えたら内閣府に怒られたエピソードを語った。【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司＆森香澄同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。「世の中の人にしっかりと伝えないとあかん」と話し