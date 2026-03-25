◇MLBオープン戦エンゼルス3-0ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が自身の投球を逆光写真で投稿しました。エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」の二刀流として出場した大谷選手。6者連続三振など全部で11個の三振で相手打線を封じます。5回に、先頭打者から連打を浴びてタイムリーヒットを許したところで降板。投球成績は4回0/3、86球、11奪三振、2四球、3失点。打撃でもヒットを記録しています。