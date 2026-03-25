櫻坂46の三期生・山下瞳月（21）が、25日発売の『週刊サンデー』17号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【表紙カット】透明感たっぷり！オフ感あふれる山下瞳月圧倒的なダンスパフォーマンスで次世代エースとして存在感を増す山下が、同誌に再登場。ゆったりオフな優しい雰囲気を見せている。今号の巻頭カラーは『写らナイんです』（コノシマルカ）。