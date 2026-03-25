タレントで俳優の磯山さやか（４２）が２５日、都内で行われた「損保ジャパンＨＩＫＥＳＨＩ賞」発表会に野球解説者の五十嵐亮太氏（４６）と出席した。「目に見えない貢献」を独自指標で可視化した救援投手に贈られる賞で今年から選定される。ヤクルトファンの磯山は現役時代の五十嵐に「本当に格好良かったです。初めてインタビューさせていただいたのが五十嵐さんで、野球選手だけれども、野球選手らしくないかっこよさも