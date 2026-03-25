米ニューメキシコ州の裁判所で、メタのザッカーバーグCEOの証言録取が再生される様子/Jim Weber/Santa Fe New Mexican/Pool/AP via CNN Newsourceニューヨーク（CNN）米ニューメキシコ州の陪審は24日、米メタが州法に違反したとの判断を下した。メタを巡ってはプラットフォームの危険性をユーザーに警告せず、児童を性的搾取者から守らなかったとして訴訟が起こされていた。陪審は、メタがすべての訴因について責任があると判断。